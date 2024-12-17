طلاب مدرسة بالغربية ينظمون وجبة إفطار جماعية لتعزيز المحبة والتعاون (صور)

في جو يملؤه الفرح والتآخي، نظّم طلاب الصف السادس بمدرسة عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي بمركز السنطة في محافظة الغربية، وجبة إفطار جماعية تهدف إلى تعزيز روح المحبة والتعاون بين الطلاب، وشهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من الطلاب حيث تجمعوا في فناء المدرسة ليتشاركوا وجبة الإفطار معًا في أجواء مفعمة بالألفة والمرح.

وعبّر طلاب مدرسة عزبة المنشاوى بـ السنطة عن سعادتهم بمثل هذه الأنشطة التي تسهم في تقوية العلاقات بينهم وتعزز من روح التعاون والتضامن داخل المدرسة.

وقالت آمال مصطفى مدير المدرسة إن هذه المبادرات تعتبر جزءًا من استراتيجية المدرسة لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية صحية ومشجعة على التفاعل الإيجابي.

كما أكدت على دعمها لهذه المبادرة، مشيرة إلى أنها تساهم في تحسين التواصل بين الطلاب وتعليمهم أهمية العمل الجماعي.

وأضافت أن هذه المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا من أولياء الأمور بمدينة السنطة الذين عبروا عن تقديرهم للجهود المبذولة في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أبنائهم داخل المدرسة.

جاء ذلك تحت رعاية ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية والدكتور هيثم سكر مدير إدارة السنطة التعليمية.

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