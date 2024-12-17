الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

قبل أيام من طرحها، تفاصيل أغنية "مش لاقيكي" لـ رامي جمال

رامي جمال
رامي جمال

يستعد الفنان رامي جمال، لافتتاح عام 2025، بأحدث أغانيه، الذى يطرحها بعنوان "مش لاقيكي" وهي أغنية الالبوم، ويتم طرحها في أول أيام العام الجديد 2025، ويطرح رامي أغاني ألبومه الجديد تباعًا.

 

أغنية “مش لاقيكي”، من كلمات الشاعر إبراهيم جاد، ومن ألحان أنيس، وتنتمي لنوعية الأغاني الدرامية، ويُعد هذا التعاون الثاني من نوعه بين رامي وإبراهيم..

 

أغنية ولا بفتكرك 

على الجانب الأخر، كانت حققت أغنية "ولا بفتكرك" أحدث أغاني المطرب رامي جمال، مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها بالموقع مؤخرا، حيث تواجدت ضمن قائمة تريند الموسيقى على يوتيوب. 

 

أغنية ولا بفتكرك من كلمات أحمد المالكي، الحان محمدي، توزيع ومكس وماستر احمد امين، تنفيذ وتريات حسن سعيد، تسجيل كمنجات محمود عزت، جيتار أحمد حسين. 


 كلمات أغنية ولا بفتكرك 

وجاءت كلمات أغنية ولا بفتكرك كالتالي: 

بالنسبالي كلامك عني

اللي أكيد افترا وتجني

عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش

بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية

اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش

ولا بفتكرك.. ولا بعاديك

ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل فعيني وعين الناس

كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك

ولا في عشرة مابيننا صاينها

ولا دي حاجة هاتكسب منها

كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه

كمل وأنا هاسمع وهاعدي

وهاضيع ليه وقت ف ردي

اللي فحالتك آخره بنضحك بس عليه

ولا بفتكرك.. ولا بعاديك

ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل فعيني وعين الناس

كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك

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احمد المالكي إبراهيم جاد البومه الجديد الفنان رامي جمال العام الجديد 2025

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