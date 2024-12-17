انقلاب أتوبيس موظفى مصنع سكر جرجا بسوهاج (صور )

أنقذت العناية الإلهية صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من موظفي مصنع سكر جرجا بسوهاج عقب انقلاب الأتوبيس الذي يستقلونه في الترعة المجاورة للطريق بناحية بني عيش بمركز جرجا بسوهاج.

انقلاب أتوبيس موظفى مصنع سكر جرجا بسوهاج في الترعة

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بانقلاب أتوبيس خاص بموظفى مصنع سكر جرجا في الترعة المجاورة لطريق جرجا بندار قرية نجع بني عيش بمركز جرجا.

على الفور انتقل فريق من الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتبين انقلاب الأتوبيس موظفى مصنع سكر جرجا في الترعة المجاورة للطريق أثناء نقله عددًا من موظفي المصنع لمكان العمل، ونتج عن الواقعة إصابة بعض مستقلي الأتوبيس بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام، وتم استخراج الأتوبيس بونش تابع لمصنع سكر جرجا.

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