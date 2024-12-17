الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انقلاب أتوبيس موظفى مصنع سكر جرجا بسوهاج (صور )

جانب من الاتوبيس
جانب من الاتوبيس

 أنقذت العناية الإلهية صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من موظفي مصنع سكر جرجا بسوهاج عقب انقلاب الأتوبيس الذي يستقلونه في الترعة المجاورة للطريق بناحية بني عيش بمركز جرجا بسوهاج. 

 

انقلاب أتوبيس موظفى مصنع سكر جرجا بسوهاج في الترعة

 تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بانقلاب أتوبيس خاص بموظفى مصنع سكر جرجا في الترعة المجاورة لطريق جرجا  بندار قرية نجع بني عيش بمركز جرجا. 

 

 على الفور انتقل فريق من الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتبين انقلاب الأتوبيس موظفى  مصنع سكر جرجا  في الترعة المجاورة للطريق أثناء نقله عددًا من موظفي المصنع لمكان العمل، ونتج عن الواقعة إصابة بعض مستقلي الأتوبيس بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام، وتم استخراج الأتوبيس بونش تابع لمصنع سكر جرجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفي جرجا العام مدير أمن سوهاج اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج العناية الإلهية صباح اليوم الثلاثاء انقلاب اتوبيس

مواد متعلقة

قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمحافظتي سوهاج والمنوفية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد ختام معسكر كلية العلوم ويشارك في زراعة 2000 شجرة مثمرة

قرار جديد من محافظ سوهاج بشأن تخصيص وحدات "سكن كريم"

مديرية أوقاف سوهاج تتسلم 5 أطنان من لحوم الصكوك لتوزيعها على المستحقين

الأكثر قراءة

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة، الخميس

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

أخبار مصر: مصير شهادة الـ 27% في البنوك، مجاملات الكاف تذبح زيزو، فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو، أحمد الشرع رئيسا لسوريا

آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

انقلاب أتوبيس موظفى مصنع سكر جرجا بسوهاج (صور )

السكك الحديد تعتذر للركاب.. لهذا السبب

منوعات

المزيد

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 150 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

4 ألقاب ضائعة كلفت الأهلي خسارة 4.2 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية