قرار جديد من محافظ سوهاج بشأن تخصيص وحدات "سكن كريم"

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع " سكن كريم "، بالوحدات المحلية السبعة " طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، دار السلام "، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

جاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه النتائج الأولية للجنة التظلمات التي أمر المحافظ بتشكيلها من وجود بعض المخالفات التي شابت إجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية.

وأكد المحافظ أنه سيحيل كل من يثبت تورطه في تخصيص وحدات بدون وجه حق أو التلاعب في إجراءات التخصيص إلى جهات التحقيق لإعمال شئونها.

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