الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة لحفلات ديسمبر في ساقية الصاوي

ساقية الصاوي، فيتو
ساقية الصاوي، فيتو

بدأت ساقية الصاوي، في التجهيزات الخاصة لحفلات شهر ديسمبر، والذي من المقرر أن تشهدها جميع القاعات بالساقية، ويحيي بداخلها مجموعة من النجوم والفرق حفلات غنائية على مدار الشهر. 

في هذا السياق، حرص المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، على الاجتماع مع القائمين على تنظيم جدول الحفلات، لمعرفة أبرز النجوم والفرق المشاركة، وتقديم بعد التعليمات، قبل حضور الجمهور للحفلات.

وقال القائمون على تنظيم جدول الحفلات، إن هناك مفاجآت كثيرة في الحفلات، من المقرر الكشف عنها، عبر منصات الساقية، وسيتضمن الجدول الجديد، بعض الحفلات لأربع فرق كبيرة من نجوم الفن المستقل، بالإضافة لمشاركة مطربين كبار.
 

وكانت وضعت ساقية الصاوي، بعض الشروط لحضور الحفلات والتى جاءت على النحو التالي:

قواعد دخول الحفلات فى الساقية:

1- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل، وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج

2- منع  دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

3- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

4- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

5- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.

 

ساقية الصاوي، تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجًا للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك.

أنشأ الساقية محمد الصاوي  نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي في عام 2003 2003 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. 

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء أخرين. 

بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارا بين الناس، وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقي الجار والموسيقي الغجرية والراب وأخري تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال العديد من الأنشطة الأخرى على المركز، فبدأ عمل المعارض التشكيلية وعرض الأعمال النحتية. ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة. قامت الساقية مؤخرا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم «عكاظ الشعر» وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

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