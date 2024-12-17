استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شمال قطاع غزة

استشهد اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الدرج وسط مدينة غزة، شمال القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة إن كل القتلى هم عبارة عن أشلاء وجثث مُتفحمة جراء قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما قال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثامين 8 فلسطينيين إثر استهداف شقة سكنية بمنطقة ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

إلى ذلك، اشتعلت النيران في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة جراء إلقاء طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنابل على المستشفى.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع انفجار عنيف ناجم عن عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشمالية لقطاع غزة

في غضون ذلك، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن مليوني شخص يواجهون جوعا حادا في أنحاء غزة، داعية إلى وجوب ضمان الوصول الإنساني الآمن لإنقاذ الأرواح وتجنب المجاعة في غزة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ438، قالت وزارة الصحة بالقطاع إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، أوقعت 52 شهيدا و203 مصابين.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 45 ألفا و28 شهيدا، و106 آلاف و962 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

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