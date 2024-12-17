الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مقتل اثنين في انفجار بموسكو (فيديو)

انفجار في موسكو،
انفجار في موسكو، فيتو

قع انفجار في مبنى سكني في شرق العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر أمنية.

وقال مصدر للوكالة: "بحسب المعلومات الأولية، فقد وقع الانفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما".

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث أضرارا ألحقها الانفجار بمدخل المبنى ونوافذ فيه.

 

بوتين يتهم الغرب بدفع روسيا إلى خطوط حمراء

وكان  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهم أمس، الغرب بدفع بلاده نحو خطوط حمراء؛ مما يجعلها مضطرة إلى الرد.

وقال بوتين في اجتماع لمسؤولي الدفاع إن روسيا تراقب بقلق تطوير الولايات المتحدة ونشرها المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، مؤكدًا أن بلاده سترفع جميع القيود التي فرضتها طواعية على نشرها الصواريخ إذا مضت الولايات المتحدة قُدمًا ونشرت هذه الصواريخ.

وأكد بوتين أن القوات الروسية باتت تمسك بقوة بالمبادرة الاستراتيجية على طول خطوط التماس في أوكرانيا. وأوضح أن العام الحالي غدا «عامًا تاريخيًا على صعيد تحقيق أهداف العمليات في المنطقة العسكرية الشمالية»، مشيرًا إلى أن قوات بلاده أحكمت سيطرتها على 189 بلدة وتجمعًا سكانيًا في أوكرانيا العام الحالي. وبدوره، قال وزير الدفاع أندريه بيلووسوف، خلال الاجتماع، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024 تجاوزت 560 ألف جندي بين قتيل وجريح.

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