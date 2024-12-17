الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وكأس إيطاليا.

 

كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 

بيراميدز مع الاتحاد السكندري 7 مساء - أون تايم سبورتس 1.

 

كأس إيطاليا 

يوفنتوس مع كالياري 10 مساء - AD SPORTS Premium 1.

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كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة كأس إيطاليا يوفنتوس بيراميدز الاتحاد السكندري كالياري

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