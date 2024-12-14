مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب فرنسي في 2024

نال نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، جائزة أفضل لاعب فرنسي في موسم 2023-2024..

مبابي الافضل في فرنسا

تفوق مبابي في الجائزة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول على عدد من النجوم الآخرين، رغم أنه لا يمر بأفضل مرحلة له، سواء مع ناديه أو مع منتخب الديوك.



وحصل مبابي على 56 نقطة، متقدمًا على مدافع آرسنال وليام ساليبا (51 نقطة)، وحارس ميلان مايك ماينان (24 نقطة)، ولاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينغا (17 نقطة)، وزميله في النادي الأبيض أوريليان تشواميني (16 نقطة)، أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وبيار ليس ميلو من بريست (15 نقطة).

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