الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

شروط التقديم في المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية

صندوق الابتكار والنوابغ،
صندوق الابتكار والنوابغ، فيتو

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية بدعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه.

شروط المسار الأول:
* أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.
* أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية طبقا لاستراتيجية مصر 2030.
* أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.
* أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.
* أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء.
* يُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، شرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.
* يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص.
• إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمد من الكلية أو الجامعة.
• شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار  
* التعاقد يتم مع الجامعة، على أن تُفوض الجامعة المشرف/المنسق لاستلام الدعم المالي.
* يجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلِب ذلك.

بادروا بالتسجيل في في مسار eGP من خلال الرابط

آخر موعد للتسجيل: الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 م.

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صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ استراتيجية مصر 2030 العام الدراسي القطاع الخاص رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين

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