خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة اليوم الثلاثاء
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطور/الضحى
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / فرج الله الشاذلى وما تيسر من سور التوبة/ الأنبياء/الفتح/قصار السور
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة الكهف 15 ق
44: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / فتحى خليف وما تيسر من سورة الواقعة 15ق
04: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سور النجم والقمر والضحى والشرح 38ق
56: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد حسن أبوالفرج وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق
13:03 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عوضين المغربى وما تيسر من سورة القصص 15 ق
13:28 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حسن النادي وما تيسر من سورة يوسف 15 ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ إبراهيم سلامة 5ق الساعة 14:44
مصحف مجود للشيخ/ محمد صديق المنشاوى من سورتى ص- الزمر 29ق
16:25( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /أحمد الرزيقى وماتيسر من سورة النمل 15ق
17:03( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /عبدالواحد زكى راضى وما تيسر من سورة لقمان 30ق
18:02( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /محمود عبدالحكم وماتيسر من سورة غافر 15ق
18:26( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة المائدة 30ق
19:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى القمر- الرحمن 17
21:16( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة إبراهيم 44ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة مريم
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ /حسين يوسف القرناوي وما تيسر من سورة الشعراء 15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد الليثى وما تيسر من سورة فاطر 15.
03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحج 35 ق.
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