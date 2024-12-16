الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو بثنائية نظيفة في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، إنتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو أمام إنتر ميلان بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم

هدف الإنتر سجله اللاعب هاكان تشالهاناوجلو في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، ثم سجل اللاعب فيديريكو ديماركو هدف التعزيز للإنتر في الدقيقة 44.

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيله الأساسي لمواجهة لاتسيو، بملعب الأوليمبيكو، بعد قليل، في ختام منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

ويتساوى الفريقان برصيد 31 نقطة، علما بأن نيراتزوري لعب 14 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يقع لاتسيو بالمركز الخامس ولعب مباراة أكثر.

فريق لاتسيو الايطالي، فيتو

تشكيل إنتر ميلان أمام لاتسيو

ويبدأ إنتر ميلان مباراته أمام لاتسيو بتشكيل مكون من:

سومير، باستوني، دي فري، بيسيك، ديماركو، ميخيتريان، هاكان، باريلا، دومفريس، تورام، لاوتارو.

تشكيل لاتسيو أمام إنتر ميلان

وكشف المدرب ماركو باروني تشكيلة فريقه لاتسيو أمام إنتر ميلان وجاء كالتالي:

بروفيديل، ماورسيتش، باتريك، خيلا، تافاريس، جندوزي، روفيلا، إيساكسين، بيدرو، زاكايني، نوسلين.

وفاز إنتر ميلان في آخر مبارياته على بارما بثلاثية مقابل هدف في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي، بينما فاز لاتسيو على نابولي بهدف نظيف في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان اليوم

وتعد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإيطالي، وتنقل مباراة إنتر ولاتسيو على شاشة “AD Sports HD 1”.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

وأسندت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تعيين المعلق الرياضي المتألق “فارس عوض” على لقاء إنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي (Serie A).

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