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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، انخفاض الكانتلوب واليوسفي وقفزة في المستورد

اسعار الفاكهة اليوم،فيتو
اسعار الفاكهة اليوم،فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، الموافق 14 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا.
سعر الفاكهة
سعر الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم السبت

  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 17 إلى 23 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 25 إلى 45 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم في السوق 

  1. تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  4. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  5. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة

 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم السبت

  • تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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