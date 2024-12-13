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ثقافة وفنون

إليسا تتألق بـ "هنغني كمان وكمان" في حفلها بالرياض (فيديو)

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها الغنائي بالعاصمة السعودية الرياض.

وشدت إليسا بأغنيتها الشهيرة “هنغني كمان وكمان” والتي ألهبت حماس الجمهور المتواجد في الحفل، كما قدمت باقة متنوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة مثل: عايشالك أحلى سنين، وبتمايل على البيت، وغيرها.

أغنية حبك مثل بيروت

وكانت إليسا قد طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

وكانت  إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

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