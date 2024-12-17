الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيسا تركيا وإيران يشاركان في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية بالقاهرة

رئيس تركيا، فيتو
رئيس تركيا، فيتو

 تستضيف القاهرة الخميس المقبل قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى  فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى، وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر، وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

 

رؤساء تركيا وإيران أبرز الحضور

 وأشارت عدد من التقارير عن حضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان فضلا عن حضور نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية فى القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.

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منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى رجب طيب أردوغان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نجيب ميقاتي

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