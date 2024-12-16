تعرف على قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر خلال 2022/2023

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف.

خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والأردن

وفي إطار مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والأردن في مختلف المجالات، ومتابعة الزيارات والأنشطة الرسمية الرئيس، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقرير يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن وتتضمن المؤشرات التالية:

قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

كشفت بيانات الإحصاء اليوم الاثنين عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 923 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمــة الصادرات المصرية للأردن

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 617 مليـون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من الأردن

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 306 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 153 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

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