رسالة مؤثرة من محمد السعدني لـ نبيل الحلفاوي بعد وفاته

نعى الفنان محمد السعدني، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وواسى عائلته ومحبيه من الجماهير والمتابعين.

ونشر السعدني ستوري عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " وكتب قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاٌ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي فنان جميل بمعنى الكلمة.. خالص التعازي لعائلته وكل محبيه".

على جانب آخر، كان الفنان محمد صبحي، حرص على نعي صديقه الفنان نبيل الحلفاوي بـكلمات حزينة بعد رحيله عن عالمنا اليوم 15 ديسمبر، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، البقاء لله رحل اليوم زميل الدراسة وصديق العمر والفنان المثقف البارع بجدارة الفنان نبيل الحلفاوي".

وأضاف: "امتلك الموهبة والمبادئ وشرف المهنة.. فاحترمه الجميع.. صديقي وحبيبي قلبي يبكي وعيني تدمع.. كلما رحل قامة أشعر بالخسارة والفقدان.. وأتوجع من اليتم".

وأكمل: "ستتوقف الكلمات في ذهني وعقلي لأنها لن تكفي حقك.. دعائي إلى الله أن يغفر لك ويدخلك فسيح جناته.. وداعًا من رحل وأخذ معه جزءًا من روحي.. وداعًا إلى أن نلتقي".

مجلس الوزراء ينعي نبيل الحلفاوي

ونعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

رحيل نبيل الحلفاوي عن عالمنا

رحل عن عالمنا الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، حيث فارق الحياة بعد أيام.

مسيرة نبيل الحلفاوي الفنية

قدم نبيل الحلفاوي خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا، وعددا آخر من المشاهد القصيرة بمختلف المسلسلات الإذاعية.

في حقبة الثمانينيات بدأ يلمع بشكل أكبر بعد أن شارك في أعمال شهيرة مثل أفلام “فقراء لا يدخلون الجنة”، “اغتيال مدرسة”، “العميل رقم 13″.

واقتحم المجال الدرامي بشكل أكثر قوة بدءًا من التسعينيات بمشاركته في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل “رأفت الهجان”، بجانب مسلسل “الزيني بركات” و”سوق مجرى العيون” و“زيزينيا”، مع ظهوره القوي في فيلم “الطريق إلى إيلات”.

تزوج الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد، وأنجب منها ابنه المخرج خالد الحلفاوي، وانفصل عنها بعد زواج استمر 5 سنوات، وقدم خالد نبيل الحلفاوي سلسلة من الأعمال الناجحة كــ (أفلام.. خلاويص، نادي الرجال السري، تسليم أهالي، مسلسلات.. الوصية، بدل الحدوتة تلاتة، حلوة الدنيا سكر، مكتوب عليا، كامل العدد).

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