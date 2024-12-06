رسالة مؤثرة من الفنان محمد صبحي لزوجته في ذكرى وفاتها

أحيا الفنان محمد صبحي ذكرى وفاة زوجته التى توفيت فى مثل هذا اليوم 6 ديسمبر من العام ٢٠١٦.

في هذا السياق، نشر صبحي صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا: “زوجتى وحبيبتي مثل اليوم ٦ ديسمبر ٢٠١٦ رحلت وبقيت ذكراك الرائعة ونتاج ما صنعت لي وللأسرة هو هبة من الله سبحانه وتعالى وندعو لك دائما بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته كنت سندي وبهجتي ونجاحي وما زالت روحك حولى إلى أن يجمعنا الله”.

في سياق آخر، حرص الفنان محمد صبحي على دعم المخرج عمر زهران فى أزمته الحالية مع زوجة المخرج خالد يوسف والتى اتهمته بسرقة مجوهراتها وتقدر ثمنها بـ٢٥٠ مليون جنيه.

وكتب صبحي على صفحته قائلا: “الصديق الغالي المخرج عمر زهران.. معرفتي بك رجلًا محترمًا وصديقًا وفيًا.. وقبل كل شيء إنسان.. أما ما أصابك وتفاصيله عقلي لا يصدقها وأكيد سوف تظهر الحقيقة... دعواتي لك بالفرج في محنتك”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي، مسرحية "فارس يكشف المستور"، التي حققت نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا، ورُفعت لافتة "كامل العدد" في كل الليالي التي عرضت فيها المسرحية لمدة أسبوعين من عرضها.

مسرحية «فارس يكشف المستور» كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

وكان أعلن الكاتب والناقد السينمائى ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، عن اختيار النجم محمد صبحى رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة بالدورة الرابعة للمهرجان، والتى تقام فى الفترة من 28 نوفمبر الجارى وحتى ٢ ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

الفنان محمد صبحى

وعلق ياسر محب أن اختيار الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنه التحكيم جاء لقيمته الفنية والإبداعية البارزة ولمشواره الفنى الحافل والمتميز، حيث يعد أحد أهم نجوم الوطن العربى، وقدم خلال مشواره الفني الطويل عددًا كبيرا من الأعمال السينمائية الممتعة والمهمة، إلى جانب إبداعاته المسرحية والتلفزيونية، التي حققت نجاحا كبيرا، كما أعطى دروسًا قيمة ومهمة على مدار مشواره الفنى فى الإعلاء بقيمة الفن والفنانين، وهى الرسالة التى يستهدفها المهرجان فى جميع دوراته.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفى بالثقافة الفرنكوفونية عبر عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية – 88 دولة وحكومة -، ويستقبل هذا العام عددًا من أهم المبدعين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين، فى دورته التى تستمر فعالياتها خمسة أيام بدار الأوبرا المصرية، ويعرض عددًا كبيرًا من الأفلام التى تمثل أهم وأحدث إنتاجات السينما بالدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية.. كما يسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين مصر ومختلف دول العالم الفرنكوفونى، من خلال برامجه المتنوعة، والتى تضم العديد من الأنشطة السينمائية والثقافية، وعروض لمجموعة من أفضل التجارب السينمائية بالدول الفرنكوفونية، إضافةً إلى مناقشات وجلسات حوارية وورش عمل وعدد من البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينما.

كما يستهدف تحقيق قيمة مضافة للساحة السينمائية والثقافية والإبداعية فى مصر، من خلال خلق مساحة للتعلم والنقاش والإطلاع والمشاركة، عبر تنمية وتنشيط تذوق الجمهور بمختلف اهتماماته لأشكال وإبداعات وموضوعات سينما الدول الفرنكوفونية.. مع إحداث حالة من الحراك الفنى والثقافى والتنويرى، من خلال جذب أشكال من السينما والأدب غير منتشرة بالضرورة فى دور العرض السينمائية والساحة الثقافية المصرية، وهى الثقافة الفرنكوفونية. فى السياق ذاته، يقدم المهرجان هذا العام تجربة جديدة، تحمل عنوان"سينما المستقبل"، حيث يقدم المهرجان العديد من الفعاليات يراهن فيها على إمتاع الجمهور والمشاركين.

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