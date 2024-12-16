فيتو تكشف في عددها الجديد، مليارات مصر الضائعة

تكشف فيتو في عددها الجديد عن نزيف الخسائر التي تتعرض لها الهيئات الحكومية والتي تقدر 14 مليار جنيه سنويًا ، والتي طالب البرلمان بسببها «شفافية الإدارة ومواجهة الانحرافات المالية والحد من القروض والديون».

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