سورة القلم من أوائل السور نزولًا، فقد ذهب ابن عباس -رضي الله عنه- إلى كونها أول سورة نزلت بعد سورة العلق، ثمّ نزل بعدها سورة المزمل، ثمّ سورة المدثر، بينما ذهب بعض العلماء إلى كونها السورة الرابعة نزولًا بعد سورة العلق، ثمّ سورة المدثر، ثمّ سورة المزمل، وذكر السيوطي في كتابه «الإتقان» أنها السورة الثانية في النزول، بعد سورة «العلق»، وعدد آياتها اثنتان وخمسون آية، والمحققون على أنها من السور المكية الخالصة، فقد ذكر الزمخشري وابن كثير.. أنها مكية، دون أن يذكرا في ذلك خلافا.

ونستعرض أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها.

أسماء سورة "القلم"



قال علم الدين علي بن محمد السخاوي: (سورة ن وتسمى: سورة القلم). [جمال القراء:1/38]

قال محمد الطاهر بن عاشور: (سميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي «صحيح البخاري» سورة ن والقلم على حكاية اللفظين الواقعين في أولها، أي سورة هذا اللفظ.

وترجمها الترمذي في «جامعه» وبعض المفسرين سورة ن بالاقتصار على الحرف المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت سورة ص وسورة ق.

وفي بعض المصاحف سميت سورة القلم وكذلك رأيت تسميتها في مصحف مخطوط بالخط الكوفي في القرن الخامس). [التحرير والتنوير:29/57]

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

سبب نزول سورة القلم

نزلت سورة القلم للدفاع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك بعد اتهامه بالجنون، فنزلت السورة لتدافع عنه، وقد ورد في نزول سورة النجم أنّه لما رجع النبي من غار حراء وذهب مع خديجة إلى ورقة بن نوفل، فقال أهل قريش إنّه لمجنون، فنزلت السورة تدافع عنه -صلى الله عليه وسلم- وتبين مكانته، وتوضح العذاب الذي سيناله الكفار في الدنيا والآخرة.

فضائل سورة القلم

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

3- سورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن الكريم.

4- هي آخر سورة في ترتيب المصحف افتتحت بواحد من الحروف المقطعة.

موضوعات سورة القلم

1- تحدي المشركين بهذا القرآن الكريم.

2- الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل أنواع الثناء، وتسليته عما أصابه من أعدائه.

3- نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مداهنة المشركين، أو ملاينتهم، أو موافقتهم على مقترحاتهم الماكرة.

4- بيان سوء أخلاق بعض الكفار وجزائهم.

5- ضرب المثل لأهل مكة بأصحاب الجنة؛ لعلهم يعتبرون.

6- الموازنة بين عاقبة الأخيار والأشرار.

7- تسفيه المشركين وتوبيخهم، وإقامة الحجج عليهم، وتهديدهم.

8- تختتم السورة بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالصبر على أذى أعدائه.

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

أحاديث لم تصح عن فضل قراءة سورة القلم

ورد في فضل سورة القلم عدة أحاديث وهذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح كما قال علماء الحديث، ولا يجوز الاعتماد عليها في التشريع كما قال الفقهاء لكن نوردها هنا للتحذير من خطر تداولها وهي كالتالي:

حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ قل هو الله أحد وسورة القلم في ليلة لم ير في تلك الليلة كآبة ولا حزن". (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم).

حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة القلم بعث يوم القيامة مع فصحاء الجنة". (رواه الطبراني).

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة القلم في ليلة جمعة ختم الله له القرآن في تلك الليلة". (رواه الطبراني).

مقاصد سورة القلم

الذي يتدبر هذه السورة الكريمة، يراها قد اشتملت على مقاصد من أبرزها: تحدى المشركين بهذا القرآن الكريم، والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل أنواع الثناء ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ.وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

والتسلية الجميلة له صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أعدائه فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ.

بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ.إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن مهادنة المشركين أو ملاينتهم أو موافقتهم على مقترحاتهم الماكرة، قال-تبارك وتعالى-: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.

ثم نراها تضرب الأمثال لأهل مكة، لعلهم يتعظون ويعتبرون، ويتركون الجحود والبطر.. إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ، إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ.وَلا يَسْتَثْنُونَ.فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ.فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.

ثم نرى من مقاصدها كذلك: المقارنة بين عاقبة الأخيار والأشرار، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة.

وتسفيه أفكار المشركين وعقولهم، بأسلوب مؤثر خلاب: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.

أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ..وتهديدهم بأقصى ألوان التهديد: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ.وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ...

ثم تختتم بتكرار التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وبأمره بالصبر على أذى أعدائه: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ، إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ، لَوْلا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ.

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