فريق المعامل المركزية بوزارة الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات فى قنا

أجري فريق المعامل المركزية بالوزارة جولة تفقدية موسعة داخل معمل مستشفي قنا العام ومعمل مستشفي حميات قنا وداخل المعمل المشترك للوقوف علي الخدمات المقدمة وجاهزية الأجهزة لتقديم خدمات معملية مناسبة.

حيث تابع الفريق التشغيل الأمثل لأجهزة المعامل ومدي توافر مستلزمات المعامل وإلمام فريق المعامل بالمستشفيات بالتشغيل الصحيح والتنفيذ الدقيق للتحاليل المطلوبة

عقب المرور، إجتمع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالفريق الوزاري لمناقشة تقرير المرور.

حضر الإجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية،الدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، الدكتورة سولاف حسن مديرة إدارة المعامل، د.بيتر العريان مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية والدكتورة رقية مبارك مديرة المعمل المشترك.

معامل المستشفيات بقنا

وناقش الفريق خلال مرورهم علي معامل المستشفيات والمعمل المشترك مستوي الخدمة المقدمة بتلك المعامل ومراجعتهم لأعمال الصيانة للأجهزة وجدول الصيانة لتلك الأجهزة ومدي كفاءتها لتنفيذ المهام المطلوبة، ومدي توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل.

كما عرض الفريق بعض السلبيات التي وجدت والتي وجه علي الفور وكيل الوزارة بسرعة التعامل مع تلك السلبيات وتلافيها لتحسين خدمات المعمل.

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