الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق المعامل المركزية بوزارة الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات فى قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أجري فريق المعامل المركزية بالوزارة جولة تفقدية موسعة داخل معمل مستشفي قنا العام ومعمل مستشفي حميات قنا وداخل المعمل المشترك للوقوف علي الخدمات المقدمة وجاهزية الأجهزة لتقديم خدمات معملية مناسبة.

حيث تابع الفريق التشغيل الأمثل لأجهزة المعامل ومدي توافر مستلزمات المعامل وإلمام فريق المعامل بالمستشفيات بالتشغيل الصحيح والتنفيذ الدقيق للتحاليل المطلوبة

عقب المرور، إجتمع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالفريق الوزاري لمناقشة تقرير المرور.

حضر الإجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية،الدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، الدكتورة سولاف حسن مديرة إدارة المعامل، د.بيتر العريان مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية والدكتورة رقية مبارك مديرة المعمل المشترك.

معامل المستشفيات بقنا

وناقش الفريق خلال مرورهم علي معامل المستشفيات والمعمل المشترك مستوي الخدمة المقدمة بتلك المعامل  ومراجعتهم لأعمال الصيانة للأجهزة وجدول الصيانة لتلك الأجهزة ومدي كفاءتها لتنفيذ المهام المطلوبة، ومدي توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل.

كما عرض الفريق بعض السلبيات التي وجدت والتي وجه علي الفور وكيل الوزارة بسرعة التعامل مع تلك السلبيات وتلافيها لتحسين خدمات المعمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد يوسف عبدالخالق قنا قنا العام مستشفي قنا العام مستشفي حميات قنا مستشفي قنا

مواد متعلقة

أول قرار من النيابة حول واقعة تناول طالبة حبة سامة في قنا

بعد خروج عربة وجرار عن القضبان، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار في قنا (صور)

محافظ قنا يتفقد منتجات الفخار والفركة المشاركة في معرض "تراثنا"

وكيل صحة قنا يناقش توفير المستلزمات الطبية بوحدات الرعاية الأساسية

الأكثر قراءة

شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو)

رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل"

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

شاهد، كيف استقبل أشرف حكيمي أحمد زيزو في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

"كاف" يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز

رونوين ويليامز يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

الجولاني يوجه نداء عاجلا إلى الولايات المتحدة والحكومات الغربية

منوعات

المزيد

توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران لهذا السبب

شركة يابانية تخطط لإنتاج مشروب كحولي فضائي

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر خلال 2022/2023

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب نزول سورة المزمل وفضلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية