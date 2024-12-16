أول قرار من النيابة حول واقعة تناول طالبة حبة سامة في قنا

أمرت النيابة، بمحافظة قنا، بسرعة التحريات في واقعة قيام طالبة جامعية بإنهاء حياتها، إثر تناولها مادة سامة بقصد إنهاء حياتها بسبب خلافات عائلية، بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة بقنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما قد تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا إخطارا مفاده مصرع طالبة جامعية إثر تناولها مادة سامة بقرية الخطارة بمركز نقادة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث

وبعد الفحص تبين مصرع طالبة، إثر تناولها مادة سامة بسبب خلافات عائلية بقرية الخطارة بمركز نقادة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.