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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة جالاتا سراي وطرابزون في الدوري التركي

جالاتا سراي، فيتو
جالاتا سراي، فيتو

الدوري التركي، أعلن مصطفى جنجيز المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي تشكيلة لفريق التي سيبدأ بها مباراته أمام طرابزون سبور، التي تجمع الفريقين على ملعب رامس بارك، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري التركي لكرة القدم 

تشكيل جالاتا سراي أمام طرابزون سبور

يبدأ فريق جالاتا سراي مباراته أمام طرابزون سبور بتشكيل مكون من:

فرناندو موسليرا - كان أيهان - عبد الكريم بردكسي - جيليرت - يونس أكجون - جبريل - بيركان كوتلو - دريس ميرتينز - لوكاس توريرا - رونلد سالاي - باريس ألبير يلماز 

طرابزون سبور، فيتو
طرابزون سبور، فيتو

تشكيل طرابزون أمام جالاتا سراي

أما فريق طرابزون سبور فيبدأ مباراته أمام جالاتا سراي بتشكيل مكون من:

أجوركان شاكر - إيلمالي - بيدرو ماليرو - سرداد ساتسي - جون لوندسترام - ميندي - سارفيتش - توفان - أدين فيسكا - بانزا - أنتوني نواكايمي 

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

يحتل جالاتا سراي المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة، جمعها في 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في اثنتين، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، وسجل لاعبوه 38 هدفا فيما استقبلت شباكه 15 هدفا

في المقابل، يحتل فريق طرابزون سبور المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، جمعها في 14 مباراة، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر أربع مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا. 

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