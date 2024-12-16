تقترب من 11 مليون جنيه، أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر برادو في مصر

سيارات تويوتا، تودع سيارات تويوتا عام 2024، بارتفاع ملحوظ في أسعار سيارتها تويوتا لاندكروزر، نتيجة التأثر بوقف الاستيراد والتحرك المستمر لأسعار العملة وعدم استقرارها بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر برادو

ونرصد فى التقرير التالي أسعار سيارات تويوتا بعد زيادة شهر ديسمبر الجاري، والتي أثارت الجدال الواسع بين التجار والمستهلكين بسبب الزيادة المبالغ فيها وهى كالتالى:

يصل سعر الفئة الوحيدة VX بنزين موديل 2025 بسعر 10 مليون و700 ألف جنيه

وكانت أسعارها فى شهر سبتمبر نحو من 8 ملايين و580 ألف جنيه

وفى أكتوبر سجلت 4 ملايين و240 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات تويوتا لاندكروزر برادو

وزودت السيارة بمحرك سعة 4.000 سي سي بقوة 270 حصان وعزم دوران 381 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

كما يبلغ خلوص السيارة الأرضي 220 مم وتتسع إلى 7 مقاعد وتعمل بنظام الدفع الرباعي كما تحمل خزان وقود سعة 150 لتر، ويبلغ طول السيارة 4.925 مم وعرضها 1.980 مم وارتفاعها 1.935 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.850 مم، وهي تعتمد على.

مواصفات وسائل أمان تويوتا لاندكروزر برادو

حصلت سيارات تويوتا لاندكروزر برادو، على فرامل ABS وEBD مع مساعد فرامل وتحكم في ثبات السيارة بنظام VSC ونظام التحكم في الجر مع إيرباج أمامي للراكب والسائق في الأمامي وللركبة وستائر جانبية مع انذار وحماية من السرقة.

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