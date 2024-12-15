الأحد 15 ديسمبر 2024
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اقتصاد

طرق إصلاح تسرب سائل التبريد فى السيارات

السيارات , فيتو
السيارات , فيتو

سائل تبريد السيارات، تنقسم صيانة السيارات إلى صيانات ميكانكية، وأخرى كهربائية، كل منهما يحتاج للفحص بعد قطع مسافات معينة من الكيلومترات، لتجنب الأعطال المفاجئة على الطرق العامة، ومن أبرز الصيانات الميكانكية التي يجب فحصها باستمرار هو سائل تبريد السيارات خاصة فى فصل الشتاء.

ويعتبر سائل التبريد، من أهم السوائل التى تحتفظ بدرجات حرارة المحرك خاصة فى فصل الشتاء، وفى حالة حدوث خلل داخل سائل التبريد، وتسرب السائل المبرد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات خطيرة، وتعطل تشغيل المحرك، لذا لابد من اتباع العديد من الارشادات التى نرصدها فى التقرير التالى:-

 


1- برك المياه الملونة 

يشبه السائل المبرد اللون الأزرق والأخضر أو الوردي أو البرتقالي أو الأخضر الليموني، لذا إذا رأيت بركة من هذا اللون أسفل سيارتك بعد تركها متوقفة لفترة قصيرة، فقد يكون سبب تسرب السائل المبرد في سيارتك. 

 تأكد من معرفة نوع السائل المبرد الذي تستخدمه سيارتك بالضبط قبل تشخيص المشكلة، وللتأكد من أن هذا هو السائل المبرد الخاص بك وليس أحد جيرانك، قم بقيادة سيارتك حتى تسخن تمامًا، ثم قم بركنها في قسم نظيف وجاف من ممر سيارتك قبل البحث عن برك المياه لاحقًا.

2 – ضوء تحذير درجة حرارة المحرك


يضيء مصباح تحذير درجة حرارة المحرك على لوحة القيادة يشير إلى أن المحرك يعمل بدرجة حرارة أعلى من المعتاد، وهو ما قد يكون علامة على عدم وجود كمية كافية من السائل المبرد المتداول عبر النظام. 

إذا رأيت هذا المصباح، فيجب عليك التوقف في أقرب وقت ممكن والسماح للمحرك بالتبريد. تحقق من مستوى السائل المبرد واطلب من الميكانيكي فحص سيارتك لمعالجة المشكلة الأساسية.

3 – ارتفاع درجة حرارة المحرك

ارتفاع درجة حرارة المحرك هو أحد الأعراض الخطيرة التي قد تكون مرتبطة بتسرب السائل المبرد،  إذا أظهر مقياس درجة الحرارة على لوحة القيادة أن المحرك يعمل ساخنًا أو لاحظت خروج بخار من أسفل غطاء المحرك، فقد لا يكون هناك ما يكفي من السائل المبرد في النظام. 

يمكن أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في تلف شديد للمحرك إذا لم يتم التعامل معه على الفور.

 إذا ارتفعت درجة حرارة محركك، فاتركه جانبًا بأمان، واتركه يبرد، وافحص مستوى السائل المبرد. ثم قم بإخطار الميكانيكي حتى يمكن حل المشكلة الأساسية.

 

طرق إصلاح تسرب سائل التبريد


إذا كانت كمية صغيرة من السائل تتسرب من الخرطوم نفسه، فقد يكون من الممكن استبداله، إذا تمكنت من العثور على الجزء المناسب وكنت سعيدًا باتباع دليل أو برنامج تعليمي عبر الإنترنت.


بقعة تسرب السائل
 

إذا تركت سائل التبريد يتسرب حتى يجف، فقد يسخن محرك سيارتك بسبب الطقس الحار أو الاستخدام، أو يتوقف بسبب درجات الحرارة المنخفضة المتجمدة. كل هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إتلاف مكونات سيارتك، مما يؤدي إلى فواتير باهظة الثمن.


خزان قربة سائل التبريد
يعد سائل التبريد جزءًا أساسيًا من محرك سيارتك فهو عبارة عن خليط من مانع التجمد والماء، ويحافظ على تدفق نظام التبريد بشكل فعال، ويرفع من نقطة غليان الماء مع خفض نقطة تجمده في نفس الوقت. 

بدون سائل تبريد، قد تتلف سيارتك وتتعطل نتيجة للاستخدام اليومي أو الطقس الحار والبارد الشديدين اللذين أصبحا متكررين بشكل متزايد. 

وهذا يعني أن تسرب سائل الرادياتير قد يكون أمرًا مكلفًا ومحبطًا بشكل خاص للسائقين.

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