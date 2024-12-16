الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات إصابة ثلاثي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

شيكابالا, فيتو
شيكابالا, فيتو

واصل الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر ومحمد السيد، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرامج التأهيلية الموضوعة لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثلاثي مجموعات من التدريبات التأهيلية المتنوعة باستخدام الأدوات المخصصة، بجانب تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق على هامش مران، اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

ويسعي الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. 

و يعاني شيكابالا من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وناصر ماهر من إصابة شد في العضلة الخلفية، ومحمد السيد من إصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية.

جروس يقود مران الزمالك 

قاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الاثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وتواجد رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا،  بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس الأحد، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار  مع معاونيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك جروس السويسري كريستيان جروس اخبار الزمالك

مواد متعلقة

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك

تفاصيل أول مقابلة بين جروس ولاعبي الزمالك

الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

جوميز يكشف أسباب فسخ عقده مع الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يحقق فوزا ثمينا على المصري بالكونفدرالية، كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا، حمدي فتحي يدعم صفوف الاهلي في كأس العالم للأندية

نهضة بركان يفوز على الملعب المالي بهدف نظيف ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية

الدوري الإسباني، ليجانيس يتقدم على برشلونة بهدف في الشوط الأول (فيديو)

جماهير الزمالك تسخر من كهربا بعد تسببه في توديع الأهلي "إنتركونتننتال" (فيديو)

الأكثر قراءة

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

ضبط 1.2 طن مخدرات، مقتل 3 عناصر إجرامية والقبض على 22 آخرين في مواجهات مع الشرطة (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

استبعاد مفاجئ ونتائج متراجعة، ماذا قدم منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم؟ (تقرير)

شاهد، لحظة إقتحام جزيرة أسيوط واشتباكات عنيفة مع الشرطة

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

منوعات

المزيد

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الروسي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية