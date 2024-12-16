إعلام عبري: جيش الاحتلال يُجري تجهيزات واسعة لتعزيز وجوده في سوريا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي يجري عملية تجهيز شاملة تهدف إلى تعزيز البقاء لفترة طويلة في سوريا، بما في ذلك منطقة جبل الشيخ.

وتشير هذه الخطوة إلى استعدادات استراتيجية لتعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة والتغيرات الجيوسياسية. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب السوري بشأن هذه التحركات.

الاحتلال يستهدف مدارس النازحين في غزة ووزير الأمن يتحدث عن قرب صفقة تبادل

فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 70% من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المخصصة لإيواء النازحين في قطاع غزة، في تصعيد خطير يندرج ضمن ما وصفته جهات حقوقية بسياسة "القتل المتعمد للمدنيين".

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن يسرائيل كاتس قوله إن "صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمون الصفقة أو الأطراف المعنية.



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