الإثنين 16 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أفضل 9 سيارات كروس أوفر بمصر خلال 10 أِشهر من 2024

سيارات
سيارات

إجمالى مبيعات السيارات الكروس أوفر فى مصر.. يبحث الكثير من المستهلكين عن مميزات  السيارات الكروس أوفر المعروفة بارتفاع ملحوظ عن سطح الأرض لمنع من احتكاك  عفشة السيارة بالمطبات التي تتواجد على الطرق العامة،  شبيهة سيارات الدفع الرباعي مبنية على هيكل أحادي الهيكل، مما يجعلها واحدة من أكثر أنواع السيارات انتشارا فى مصر خلال الأعوام الماضية، ولديها معالجة أكثر سلاسة، وتسارعًا قويًا، واقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود مقارنة بنظيرتها من سيارات الدفع الرباعي. بالإضافة إلى هذه المزايا، توفر معظم عمليات الانتقال نظام الدفع الرباعي، مما يسمح لعمليات الانتقال الذكية بالفعل أن تكون أفضل في القيادة سريعة.


إجمالى مبيعات سيارات الكروس أوفر بمصر
 

ونحرص فى التقرير التالى رصد  أكثر السيارات مبيعًا في فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة من فئة SUV-B خلال أول 10 أشهر من عام 2024، وفقأ لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، بداية من شهر يناير حتى أكتوبر الماضى وهى كالتالى:-

 

1- سيارات MG ZS بمبيعات 1.593 سيارة وحصة 32%.

2- سيارات جيلي GX3 برو بمبيعات 1.088 سيارة وحصة 22%.

3- سيارات كيا إكسيد بمبيعات 908 سيارة وحصة 18%.

4- سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بمبيعات 187 سيارة وحصة 4%.

5- سيارات شانجان CS35 بلس بمبيعات 169 سيارة وحصة 3%.

6- سيارات MG 4 الكهربائية بمبيعات 163 سيارة وحصة 3%.

7- سيارات أوبل موكا بمبيعات 163 سيارة وحصة 3%.

8- سيارات نيسان جوك مبيعات 145 سيارة وحصة 3%.

9- سيارات أوبل كروس لاند 141 سيارة بحصة أقل من 3%. 

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اجمالي مبيعات السيارات استهلاك الوقود السيارات الكروس اوفر الطرق العامة

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