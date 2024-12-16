جبران يُسلم عقود عمل للشباب وذوي الهمم ويُكرم الـ 20 شركة الأعلى توظيفًا

أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الإثنين، على أن الدولة حريصة على تكثيف التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،في كافة الملفات المُشتركة.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية،التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة كافة العقبات أمامه، وكذلك صناعة بيئة عمل لائقة تُحقق المزيد من الأمان الوظيفي،وتُوفر فرص العمل،وتعمل على تنمية مهارات الشباب،تماشيًا مع مُتغيرات سوق العمل.

ملتقى التوظيف للشباب

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم في ملتقى التوظيفي الذي عقدته شركة هواوي مصر بالتجمع الخامس، والذي تحدث فيه أيضًا دو يونج نائب رئيس شركة هوتوي للتكنولوجيا مصر، ورئيس المعهد القومي للإتصالات الدكتور أحمد خطاب،حيث شهدت الفعاليات تسليم عقود عمل،منها لذوي همم،وزيارة جناح التوظيف بالشركة،وتكريم الشركات الأعلى توظيفًا والتي تتعاون مع "هواوي" وعددها 20 شركة، وكما استعرضت المدير التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر المهندسة أسماء سراج الدين عرض فيديو لرحلة نجاح منظومة هواوي في مصر.

وفي كلمته قال الوزير جبران أن هدف هذا اللقاء توفير فرص عمل للشباب،وكذلك لذوي الهمم،مؤكدًا إعتزازه بهذا التعاون مع هذه الشركة العملاقة بفرعيها بالتجمع الخامس،والقرية الذكية،والتي تمارس نشاطها في مصر منذ أكثر من 14 عامًا.

وأوضح أنه تعاون يتماشى مع أهداف وتوجهات الدولة المصرية في التشجيع على الإستثمار الإجنبي، وتوفير فُرص العمل،والبيئة اللائقة للعمال، حيث أن مفهوم البيئة اللائقة، يعني، الحرص على وجود عمالة ماهرة ومُدربة،تعرف حقوقها وواجباتها، تماشيًا مع سوق العمل واحتياجاته، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تسليم عقود عمل جديدة

أضاف الوزير أن ملتقى التوظيف،وتسليم عقود العمل،فرصة لتجديد الثقة في التعاون مع "هواوي" بإعتبارها من الشركات الرائدة في التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق الأهداف المُشتركة، في ملفات التدريب،و توفير منح مجانية لشباب الخريجين ليحصلوا من خلالها على شهادة دولية معتمدة، في مجالات أمن المعلومات،والذكاء الإصطناعي،وغيرها من البرامج التي تخدم التحول الرقمي.



وأكد الوزير في كلمته على حرص الوزارة على تكثيف هذا التعاون في إطار العمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،مُثمننًا حجم إستثمارات شركة هواوي في مصر،وإستيعابها لعدد كبير من الكوادر المصرية،بشكل مباشر،وغير مباشر،و التعاون في مجالات التدريب،وتنمية مهارات الشباب، وتفعيل بروتوكولات التعاون المشترك في هذا المجال،وكذلك مُلتقيات التوظيف المشتركة،بطريقة تتوفر فيها المصداقية،و في دعم برامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات،ومنظومة بناء القدرات التكنولوجية التي تقوم بها الشركة وبجدارة داخل جمهورية مصر العربية.

أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وقال الوزير:"علينا أن نعمل خلال الفترة المُقبلة أيًضا على التعاون من أجل التركيز على التنمية البشرية،في اطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان،خاصة وأن هواوي شركة عالمية رائدة فى توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات،ومعنية بتوفير فرص العمل اللائقة،وملتزمة بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة للمجتمع وتحقيق استراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية،فى ضوء رؤية مصر 2030،وهو ما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، وتنمية مهارات الشباب عليها، والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على تنمية قُدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المُدربة إعدادًا جيدًا ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل.."

وقال دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر: "لطالما أولينا اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر منذ انطلاق أعمالنا فيها قبل 25 عامًا. وقد حرصنا على تحقيق ذلك من خلال محورين رئيسيين: تبني أحدث التقنيات وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة. ونتيجةً لذلك، تمكنا من إنشاء أكثر من 114 أكاديمية في الجامعات المصرية وتم تدريب أكثر من 1500 مدرب علي يد أكثر من 23 خبير بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، الذين بدورهم دربوا أكثر 40 ألف شابًا وشابة حتى الآن، ومن خلال ملتقي Hire يتم مساعدة خريجي برامجنا التدريبية المتنوعة في إيجاد فرص العمل في كبرى الشركات المحلية والعالمية.".

وفي سياق متصل، أضاف ما بن، رئيس قطاع تطوير الأعمال بهواوي: "إن الملتقى ليس مجرد حدث توظيف، بل هو منصة استراتيجية لتعزيز ربط الشباب المصري بسوق العمل العالمي، وتجسد النسخة الخامسة من هذا الملتقى التزام هواوي العميق بتمكين الكفاءات المحلية وإعدادهم ليكونوا قادة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."..

‏في كلمته أوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المعهد يساهم بشكل فعال في بناء القدرات الرقمية للشباب المصري من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، وشبكات البيانات، وأمن المعلومات،والذكاء الاصطناعي وغيرها، حيث نهدف الى تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف في هذا المجال. ويُعد المعهد شريكًا رئيسيًا في هذه المبادرة حيث يوفر ملتقى التوظيف HiRE منصة مثالية للتواصل بين الشركات والكوادر الشابة، مما يُسهم في تمكينهم من قيادة التحول الرقمي في المستقبل".

وأضاف دكتور خطاب أن مؤتمر هواوي التوظيفي Hire يعد فرصة جيدة لأبناء وخريجي المعهد القومي للاتصالات من مختلف المبادرات التي يقدمها المعهد بشكل عام وبشكل خاص خريجي أكاديمية المواهب المصرية بالتعاون مع هواوي التي تهدف لتخريج 1500 متخصص خلال خمس سنوات وأكاديمية الألياف الضوئية التي تسعي لتدريب 3000 فني ومهندس خلال 3 سنوات والذي شهد إطلاقهما وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منتصف هذا العام.

حضر اللقاء من وزارة العمل،كريم رمضان مستشار وزير العمل لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي،وأحمد مصطفى المشرف العام على إدارة التطبيقات بمركز المعلومات،وهبه أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة،وأميرة ممدوح مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات،وأحمد علام بإدارة المعلومات والتكنولوجيا...

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