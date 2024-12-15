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أخبار مصر

بشري سارة للعمالة غير المنتظمة.. زيادة المنح للعمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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قرر وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم.

موعد صرف أول منحة للعمالة غير المنتظمة 

وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا، مليارًا و500 مليون جنيه سنويًّا.

ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار.

وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ومنها "العمالة غير المنتظمة".

 

منح العمالة غير المنتظمة 

وبحسب بيان، تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات، هي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.

كما تحصل على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث.. وشهدت المنظومة مؤخرًا، استحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين"، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

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