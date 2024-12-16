الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر للإسكواش يصل القاهرة غدا بعد الفوز ببطولة العالم

منتخب مصر للإسكواش،
منتخب مصر للإسكواش، فيتو

الإسكواش، تصل صباح غدا الأحد إلى القاهرة، بعثة المنتخب الوطني للإسكواش رجال وسيدات، عقب ختام المشاركة في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في هونج كونج، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وتوج منتخب مصر لرجال الإسكواش ببطولة العالم للمنتخبات 2024، والتى استضافتها هونج كونج، فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، وذلك على حساب المنتخب الإنجليزى، بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة المواجهات كالتالى:  فوز مازن هشام على كورتيس ماليك، بنتيجة 3-2، فوز علي فرج على محمد الشوربجى بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز حافظ المنتخب الوطنى للإسكواش، على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالى، بعد حصد ألقاب 2024، 2023، 2019، 2017.

كما توج المنتخب الوطني للإسكواش سيدات، توج بلقب بطولة العالم للفرق بعد تحقيقه فوزا مستحقا أمام منتخب أمريكا بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية.

آمنة الطرابلسي تخطو خطواتها الأولى في رئاسة الإسكواش

وحققت آمنة الطرابلسي انطلاقة قوية في ولايتها كرئيسا للاتحاد المصري للإسكواش، من خلال الفوز بلقبي بطولة العالم رجال وسيدات التي اختتمت بالأمس في هونج كونج

وتعد بطولة العالم للرجال والسيدات، أول مشاركة رسمية للإسكواش المصري على مستوى المنتخبات، بعد تولي آمنة الطرابلسي رئاسة الاتحاد خلفا لرئيس الاتحاد السابق عاصم خليفة.

آمنة الطرابلسي مع لاعبات المنتخب
آمنة الطرابلسي مع لاعبات المنتخب

وتتمتع آمنة الطرابلسي بعلاقات قوية ومميزة مع كل لاعبي الإسكواش المصريين، نظرا للتقارب الشديد على مستوى السن والحماسي، وتسعى لتحقيق إنجاز تاريخي يتحقق لأول مرة خلال مشاركة الإسكواش المصري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش المنتخب الوطني للاسكواش منتخب مصر لرجال الإسكواش آمنة الطرابلسي مازن هشام

مواد متعلقة

بلقب بطولة العالم، آمنة الطرابلسي تخطو خطواتها الأولى في رئاسة اتحاد الإسكواش

منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024

الإسكواش، منتخب السيدات يهزم أمريكا ويتوج بلقب بطولة العالم

الإسكواش، مشوار منتخب مصر قبل مواجهة إنجلترا في نهائي بطولة العالم

الأكثر قراءة

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

"كاف" يحدد موعدا نهائيا لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

منوعات

المزيد

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الروسي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية