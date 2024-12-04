الأزهرى: "وقاية" تطلق إصدارًا جديدًا لترشيد المياه وتعزيز الوعي المجتمعي

منصة وقاية، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة تعمل على تنفيذ أربعة محاور هامة خلال الفترة القادمة، تهتم جميعها بقضايا بناء الإنسان المصري وتنمية وعيه تجاه القضايا المجتمعية المهمة.

وأوضح "الأزهري" خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الوزارة أطلقت منصة "وقاية" للتصدي لكافة القضايا التي تشغل الرأي العام، مع التركيز على القضايا التي تهم الإنسان المصري في حياته اليومية.

وأضاف وزير الأوقاف أن الإصدار الجديد من منصة "وقاية" يتناول بشكل خاص موضوع ترشيد المياه وأهمية التوعية المجتمعية حول قضية هدر المياه.

وشدد الأزهري على أن الوزارة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية للتنبيه على ضرورة ترشيد المياه، من خلال خطب الجمعة والندوات التي تركز على هذا الموضوع الهام.

وأشار إلى أن العدد الجديد من مجلة "وقاية" تضمن مقالات لعدد من الوزراء والشخصيات العامة حول أهمية ترشيد استخدام المياه، ومن بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية.

كما قدمت مجلة "وقاية" مجموعة من النصائح العملية لترشيد المياه يمكن تطبيقها في الحياة اليومية للمواطنين، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على الموارد المائية.

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