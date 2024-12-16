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القومي للبحوث الفلكية: اقتران ثلاثي للقمر الأربعاء المقبل

القمر،فيتو
القمر،فيتو
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 أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القمر يشرق في 17 ديسمبر فى  الـ 6:00 مساء تقريبا في ذلك اليوم، مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأم) حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد صباح اليوم التالي في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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اقتران القمر والمريخ وخلية النحل

 ويشرق القمر في  18 ديسمبر فى الـ 8:20 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر أو كوكب الحرب)، وفي نفس الوقت نراه مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان  ولكن لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير.

وهذا الحشد النجمي يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة  وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 إذ تمكن من رؤية 40 نجما فقط ويُرى الاقتران الثنائي (القمر والمريخ) بالعين المجردة السليمة، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وفى 20 ديسمبر يشرق القمر في هذا اليوم في الـ 9:15 مساء تقريبا مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.. تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

 

القمر فى طور التربيع الثانى

ويترائى القمر في 23 ديسمبر  في طور التربيع الثاني حيث يضيء نصف قرصه فقط، ويشرق متأخرا بعد منتصف الليل وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضيء من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس (اتجاه الشرق) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق.

ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو السماء الغربية إلى أن يبدأ بالغروب عند حلول الظهر، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا..

ويشرق القمر يوم 25 ديسمبر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 1:50 صباحا تقريبا ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

ونجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.

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أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية اقتران القمر والمريخ اقتران القمر القومي للبحوث الفلكية ضوء الشفق الصباحي الكوكب الأحمر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية

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