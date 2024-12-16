خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور)

قال الكاتب الصحفي خالد البرماوي المتخصص في الإعلام الرقمي، إن أحد أهم مطالب المؤتمر العام الرابع للصحفيين عام 2004، كانت التدريب والتطوير على الصحافة الإلكترونية، ولازلنا نطالب بنفس الطلبات في المؤتمر العام السادس في 2024.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

وأضاف البرماوي، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن الصحافة هي أول خط تداعت عليه كل سبل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الصحفيين لابد من يواكبون التطورات التكنولوجية للحصول على المعلومة الصحيحة وعدم الوقوع في الأخبار الكاذبة والشائعات وكيفية التمييز بينهم.

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