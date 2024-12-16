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ضبط 5 أطنان أغذية و15 ألف عبوة مشروبات مجهولة المصدر بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 شنت فرق التفتيش التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، حملات ميدانية على الأسواق والمحلات والمخازن العصارات والمطاعم وأماكن تداول المواد الغذائية بإدارات سوهاج أخميم ودار السلام المنشأة.

 

ضبط 5 أطنان وربع من الأغذية و15 ألف عبوة مشروبات صناعية وعصائر مجهولة المصدر بسوهاج

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط مايقرب من طن من الأغذية المختلفة والفاكهة المتعفنة و5500 عبوة مستهلك من العصائر والمشروبات الغازية والألبان المبسترة والخل مجهول المصدر ومغشوش، وقد سبق ورود تحاليل بغشها بإجمالي حوالي 2500 لتر بمركز ومدينة سوهاج

 

ضبط ملح فاسد فى مدينة دار السلام وعصائر مجهولة المصدر فى المنشاة بسوهاج 
 وأيضًا تم ضبط ما يقرب من طن من الملح والأرز  مجهول المصدر و7500 عبوة خل وعصائر مجهول المصدر ما يقرب من 2000 لتر بمركز ومدينة دار السلام شرق محافظة سوهاج، كما تم ضبط 3 أطنان وربع الملح والتوابل والأرز مجهول المصدر وما يزيد عن ألف عبوة خل وعصائر وزيت معاد تعبئته مجهول المصدر مايقرب من 500 لتر بمركز ومدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وأخيرا تم ضبط ربع طن من المكرونة والأرز مجهول المصدر ومغشوش بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، ليكون إجمالي المضبوطات 5 أطنان وربع من الأغذية المختلفة مجهولة المصدر ومغشوشة و15 ألف عبوة من العصائر والخل الألبان والمشروبات الغازية المغشوشة مايقرب من 5 آلاف لتر  وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط. 
 وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. 

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