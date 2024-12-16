تناول الأوضاع الإقليمية، أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه ببعض الإعلاميين (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (خلال لقائه بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام.. الرئيس السيسي يتناول تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط).

الرئيس السيسي يتناول تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة، والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وذلك خلال لقاء سيادته بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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