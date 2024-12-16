معلومات الوزراء يرصد حجم إيرادات شركات الإنتاج الحربي (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (144 % حجم إيرادات شركات الإنتاج الحربي (2024/2023) بزيادة 44 % عن العام السابق).

إيرادات شركات الإنتاج الحربي

وبلغت إيرادات شركات الإنتاج الحربي عام (2024/2023) نحو 144% بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).

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