الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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"معلومات الوزراء" يرصد المبادرات المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم (إنفوجراف)

دعم وتمكين ذوي الهمم
دعم وتمكين ذوي الهمم
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: 2024 عام حافل بسلسلة مبادرات مصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم.

 

المبادرات المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم

وحرصًا من الدولة المصرية على التوسع في دمج الأشخاص ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك بتقديم أوجه الرعاية والدعم لهم، مع توفير كل السُبل اللازمة للحصول على حقوقهم كافةً، لخلق بيئة تمكينية تتحقق من خلالها للأشخاص ذوي الهمم المساواة الحقيقية في المجتمع، وذلك إيمانًا بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حضرية مستدامة دون دمج للأشخاص ذوي الهمم، باعتبار أنهم أصحاب مصلحة رئيسين في كافة المجتمعات الحضرية الشاملة؛ وعليه تلتزم مصر بتمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم من خلال التطورات التشريعية والمبادرات التي تطلقها الدولة. 

May be an image of ‎8 people and ‎text that says "‎متابعة وتقبيم الاسة الاستراتيجيات الوطنية عام 2024 عام حافل بسلسلة مبادرات مصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم ملسس ま niat اللملومت 1.3 مليون بطافة منذ 2019 حتى 2023 بطاس لفحمت المتكفلة مقارنة 8L日 13424 0/2A مية 2345678 0000 5300 مليون 200g ألف بطاقة خدمات متكاملة تم تمإصدارها لذوي الهمم في 2024 76 مكتب تأهيل عام.2023 مقارنة 229 مكتب تأهبل بمستويات وأنواع الهمم وأنواءالهمم عام 2024 www.idsc.gov.eg frOmOAas المصدر رناسة مجلس الوزراء 2024 ووزارة التصامن ٢جتماعي_ديسمبر الاجتماعي دیسمبر.2024 ووزارة العمل 2024 والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلی، 1‎"‎‎
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