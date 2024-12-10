"معلومات الوزراء" يرصد المبادرات المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: 2024 عام حافل بسلسلة مبادرات مصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم.

المبادرات المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم

وحرصًا من الدولة المصرية على التوسع في دمج الأشخاص ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك بتقديم أوجه الرعاية والدعم لهم، مع توفير كل السُبل اللازمة للحصول على حقوقهم كافةً، لخلق بيئة تمكينية تتحقق من خلالها للأشخاص ذوي الهمم المساواة الحقيقية في المجتمع، وذلك إيمانًا بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حضرية مستدامة دون دمج للأشخاص ذوي الهمم، باعتبار أنهم أصحاب مصلحة رئيسين في كافة المجتمعات الحضرية الشاملة؛ وعليه تلتزم مصر بتمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم من خلال التطورات التشريعية والمبادرات التي تطلقها الدولة.

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