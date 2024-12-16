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أخبار مصر

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل 

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية احتفال لتخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام  دورتهم التدريبية بالكلية الحربية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

وبدأت مراسم الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين والذى عكس ما اكتسبوه خلال مدة دراستهم من مستوى تعليمى وتدريبى راقٍ وفقًا لمجال عملهم، أتبعه استعراض الموقف التدريبي للخريجين.

 

وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل المعينين الجدد بالجهات القضائية وفقًا لرؤية الدولة المصرية التى تهدف لإعداد كوادر تعمل وفقًا لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمي والوعي الوطني المستنير للعمل فى مختلف هيئات الوزارة.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم للأكاديمية لبناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالخبرات العلمية والعملية وفقًا لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديث والتى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، وفى ختام الفعاليات تم توزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين.

وحضر مراسم الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشاري وزارة العدل. 

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