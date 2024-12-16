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محافظات

مجاهد الدرف رئيسًا لمركز ومدينة زفتى

مجاهد عنتر الدرف
مجاهد عنتر الدرف رئيسًا لمركز ومدينة زفتي بالغربية

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية قرارًا بتكليف المحاسب مجاهد عنتر الدرف رئيسًا لمركز ومدينة زفتى خلفًا للراحل ابراهيم فايد الذى وافته المنية منذ أيام قليلة. 

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تطوير الأداء الإداري

ويأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الغربية على تطوير الأداء الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تعزيز العمل المؤسسي

وتم تكليف الدرف، الذي يمتلك خبرة كبيرة في مجال العمل الإداري بتولي المسؤولية الجديدة في وقت حساس حيث يُنتظر منه تعزيز العمل المؤسسي في مركز ومدينة زفتي وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم أهالي المدينة.

 

تحسين الخدمات العامة

من جانبه، عبر الدرف عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية على هذه الثقة، مؤكدًا أن العمل على تحسين الخدمات العامة وتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية سيكون من أولوياته.

 

خطة المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات العامة 

وأشار المحافظ إلى أن تكليف الدرف يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات العامة في مختلف المراكز والمدن، من خلال اختيار الكوادر المتميزة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

جدير بالذكر أن المحاسب مجاهد عنتر الدرف كان قد شغل عدة مناصب في القطاع الإداري، ما يضعه في مكانة متميزة لتحقيق النجاحات المرجوة في مركز ومدينة زفتي.

 

 

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