شهود عيان يكشفون تفاصيل حريق شقة بالمنيل

بدأت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة حول اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنيل، والذي أسفر عن مصرع سيدتين وطفل.

وصرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا وتسليمهم لذويهم، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لكشف أسباب الحريق وحصر التلفيات الناجمة عنه.

وتبين من المعاينة الأولية للنيابة، أن الحريق داخل شقة بعقار سكني مأهول بالسكان، في الدور الخامس، والتهمتها النيران بالكامل، واسفرت عن تفحم جثث ثلاثة أشخاص.

وقال شهود العيان: إن الأم حاولت حماية نجلها واحتضانه، لكنهما توفيا معًا، ولقب جيران الأم الضحية بـ "صديقة الحيوانات" بسبب حرصها على إطعامهم والرفق بهم.

وقال شهود عيان على حادث اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، بمنطقة المنيل التابعة لقسم شرطة مصر القديمة، أن الحريق استمر لمدة 4 ساعات متواصلة، وأدى إلى وفاة الأسرة بالكامل.

وأضاف شهود العيان، أن ضحايا الحريق هم من الام والابن والجدة، حيث أنهم خرجوا إلى البلكونة هربًا من ألسنة اللهب، وبعد فترة من الصراخ والاستغاثة، اشتعلت بهم النيران مما أدى إلى مصرعهم متأثرين بحروق بالغة، واختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن وفاة الأسرة بالكامل، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق، وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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