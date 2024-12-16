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ثقافة وفنون

تعرف على عدد حلقات وتفاصيل مسلسل القدر

أبطال مسلسل القدر،
أبطال مسلسل القدر، فيتو

عدد حلقات مسلسل القدر، ينطلق قريبا مسلسل القدر وهو أحدث الأعمال الدرامية المعربة من الدراما التركية.

عدد حلقات مسلسل القدر 

وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل القدر فإنه مكون من 45 حلقة وسيعرض على منصة شاهد.

بوستر مسلسل القدر يجمع قصي خولي ورزان جمال 

وبعيدا عن عدد حلقات مسلسل القدر فإن منصة شاهد  طرحت البوستر الرسمي لمسلسل القدر الذي يشارك به مجموعة من النجوم.

وتصدر الأبطال الثلاثة بوستر مسلسل القدر وهم رزان جمال وديمة قندلفت وبينهم قصي خولي.

مسلسل القدر.. تفاصيل أحدث الأعمال العربية المقتبسة من الدراما التركية 

  مسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

يُذكر أن مسلسل القدر يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل القدر يوم ٢٤ ديسمبر الجاري على منصة شاهد وسيكون متاحا للجمهور في مصر على شاهد يوم ٢٩ ديسمبر الجاري.


“الثمن”  تجربة سابقة لرزان جمال في عالم الدراما المعربة 

رزان جمال، اشتهرت بأدوارها المؤثرة في أعمال مثل مسلسل “ما وراء الطبيعة” ولها تجربة ناجحة في عالم الدراما المعربة من خلال مسلسل الثمن الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان وهو مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب. 

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عدد حلقات مسلسل القدر ديمة قندلفت رزان جمال ويبقي الحب منصة شاهد مسلسل القدر قصي خولي

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