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أخبار مصر

تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن، فيتو
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تعقد بالقاهرة خلال الساعات المقبلة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

توجه الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين في زيارة عمل إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس  السيسي.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين والإعراب عن التقدير لما تشهده العلاقات الثنائية من توافق وتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات الأوضاع الإقليمية وجهود تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخرا في الرياض فضلًا عن الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعتبر أساسيًّا لتنفيذ حل الدولتين، ويعد الضمانة الرئيسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

 كما من المقرر أن تتناول المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان.

 

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