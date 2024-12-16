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عصام كامل

سياسة

رئيس تحرير فيتو يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا بمؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان

الكاتب الصحفي عصام
الكاتب الصحفي عصام كامل، فيتو

أشاد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير “فيتو” بمؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان، وكلمة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن التعاون الوثيق القائم بين الهيئات الإعلامية والنقابات المهنية والمجلس. 

أزمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا

وطالب رئيس تحرير فيتو خلال مشاركته بمؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، مؤكدًا أن تفعيل القانون ضرورة لحل الأزمة.

وأشاد “كامل” بكلمة نقيب الصحفيين خالد البلشي التي طالبت بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، كما أشارت إلى الدور التاريخي للصحفيين في مجتمع حقوق الإنسان العالمي.

 

بدء مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان  

وبدأ منذ قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار بشأن القضايا الحقوقية، وتسليط الضوء على الدور الأساسي للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر بجانب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس عدد كبير من رموز الإعلام في مصر؛  رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس والهيئات الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الإعلاميين وصناع القرار، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب أكاديميين متخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.

ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:

1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر المعالجات الإعلامية المسؤولة.

2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس ووسائل الإعلام.

3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام في حماية حقوق الإنسان، مع التركيز على دور الإعلام والمجلس في تعزيز حقوق الإنسان، كما يسعى إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.

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