محمد البرغوثي: مواقع كبيرة تقتبس معلوماتها من شات جي بي تي

قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي: إن احتياجات القاري وتحديات الدقة في التناول الصحفي، تعتبر من القضايا المهمة التي لا بد من التطوير بها.

المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين

وأضاف البرغوثي خلال جلسة احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوع التناول بـ المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين، أن هناك مواقع كبيرة وصحفيين يقومون باقتباس معلوماتهم من “شات جي بي تي”، هو بمثابة تدليس، مشيرًا إلى أن مجلة ناشونال جيوجرافيك، وهي تعتبر من أكبر المجالات المضللة في العالم بسبب تضليلها الجمهور.

وبدأت، قبل قليل، جلسة نقاشية بعنوان “احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول” ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

ويدير الجلسة الإعلامي خيري رمضان، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين البارزين، على رأسهم الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الله عبدالسلام، مدير تحرير الأهرام، ومحمد البرغوثي، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الوطن، ونيفين كامل، الصحفية المتخصصة في الإعلام الرقمي.

وتتناول الجلسة التحولات التي يشهدها سلوك القارئ في العصر الرقمي، مع التركيز على أهمية تحقيق التوازن بين تقديم محتوى سريع ومواكب للأحداث، وبين الالتزام بالدقة والموضوعية، ويناقش المشاركون التحديات التي تواجه الصحافة في مواجهة المعلومات المضللة، وكيفية تلبية احتياجات القارئ العصري مع الحفاظ على القيم المهنية.

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