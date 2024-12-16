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أخبار مصر

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك"

المهندس كريم بدوى
المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية
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 شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية رئيسًا لوفد مصر في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذى عقد أمس بالكويت برئاسة المهندس سعد بن شريدة الكعبى  وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة وبمشاركة الأمين العام للمنظمة المهندس جمال عيسى اللوغانى، ووزراء البترول والطاقة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة.

وضم وفد مصر المشارك في الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وممثل مصر في المكتب التنفيذي للمنظمة والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

 

تغير اسم المنظمة إلى المنظمة العربية للطاقة 

 وأوضح البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن الدول الأعضاء في المنظمة وقعت على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة (AEO)".


ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علمًا بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.


وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية.

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