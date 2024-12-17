5 معلومات عن دور قطاع المخاطر في البنك المركزي

يعد قطاع إدارة المخاطر المركزية في البنك المركزي واحدًا من القطاعات ذات الدور الهام.

ويتمثل دور القطاع في نقاط عديدة منها.

قياس مدى استعداد البنوك لحالات الطوارئ.

العمل على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال "ISO 22301

التنسيق الدائم مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى.

دعم فكرة لعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع.

دعم آلية العمل عن بعد متصلين بمركز التعافي من الكوارث.

وفي سياق متصل وفي إطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال "ISO 22301"؛ لضمان وتعزيز قدرته على التعامل والتصدي للأزمات والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ، قام قطاع إدارة المخاطر المركزية بالدعوة لعقد الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل يوم الخميس الماضي كيوم عمل فعلى بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات/ الإدارات الداعمة لتطبيق برنامج استمرارية العمل وذلك بالعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع بالإضافة إلى آلية العمل عن بعد متصلين بمركز التعافي من الكوارث.

جاء ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المُتعامل معها داخليًّا/ خارجيًّا، بما يعزز قدرة وفعالية إجراءات البنك في إدارة الأنشطة والعمليات الجوهرية والخدمات المصرفية خلال حالات الطوارئ/ الأزمات بالكفاءة والجودة المطلوبة، وبما يحقق الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المركزي المحلية والدولية.

وتضمن نطاق الاختبار تطبيق مجموعة من السيناريوهات المحددة والمحتملة لحالات الاخفاق والتهديدات طبقًا للنطاق المعتمد لخطة الطوارئ، وكذا قياس مدى استعداد البنك في تلك الحالات تأكيدًا على قدرة المقار البديلة، ومركز التعافي من الكوارث على الجاهزية والقدرة على العمل أثناء حالات الطوارئ وضمانًا لاستمرارية قيام البنك المركزي المصري بمهامه وأعماله.

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