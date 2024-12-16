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خارج الحدود

لمراجعة سياسته بسوريا، الاتحاد الأوروبي يبعث دبلوماسيًّا كبيرًا إلى دمشق

مسؤولة السياسة الخارجية
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل اليوم دبلوماسيًّا كبيرًا إلى العاصمة السورية  دمشق لإجراء مباحثات مكثفة مع القيادة السورية الجديدة، وذلك بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

الاتحاد الأوروبي يراجع سياسته تجاه سوريا

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي،  كاجا كالّاس، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاتصالات الأولى بين الاتحاد والقيادة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون قريبًا كيفية التعامل مع الأوضاع المستجدة في سوريا، بما في ذلك الموقف من الحكومة الجديدة.

تأتي هذه الخطوة وسط تحولات كبرى في المشهد السياسي السوري، حيث يراجع الاتحاد الأوروبي سياسته تجاه بعد تغييرات جذرية في هياكل السلطة.

ويعتزم الاتحاد متابعة الخطوات التي ستتخذها  القيادة السورية الجديدة عن كثب، لتحديد طبيعة العلاقة المستقبلية بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الأوروبي أن إزالة جماعات المعارضة السورية من قائمة الإرهاب ستكون مشروطة بمراقبة دقيقة لسلوك القيادة السورية الجديدة ومدى التزامها بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

إعادة تقييم أوسع للسياسات الأوروبية تجاه سوريا

وتعتبر زيارة الدبلوماسي الأوروبي إلى دمشق خطوة رمزية وتحمل دلالات سياسية عميقة؛ إذ تأتي بعد سنوات من القطيعة بين الاتحاد الأوروبي والنظام السوري السابق.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة قد تمهد لإعادة تقييم أوسع للسياسات الأوروبية تجاه سوريا، مع التركيز على التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار، عودة اللاجئين، ومحاربة تنظيم داعش.

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