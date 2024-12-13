"فرانس برس":الاتحاد الأوروبي يطلع للتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تطلعه للتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا.

الاتحاد الأوروبي يتطلع للتواصل مع سوريا

وبحسب "فرانس برس"، قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التكتل يتطلّع إلى أن يجري قريبًا اتصالات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في سوريا التي تقودها هيئة تحرير الشام.

التواصل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا

وذكر المسؤول، طالبا عدم نشر اسمه، أن ما نفكر فيه الآن هو إجراء اتصالات، ونقل رسائل حول ما ننتظره من السلطات الجديدة في سوريا.

وأشار إلى أن التواصل بين الطرفين سيكون "على مستوى لجنة عمل.

أمريكا تدعو لتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا

وقبل وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة: "يجب تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في سوريا".

وأضاف أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: من المهم أن تتم حماية الأقليات في سوريا، وعلى العراق أن يعزز سيادته واستقراره".

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