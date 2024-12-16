جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، يتصدر النجم الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.

بينما يتقاسم المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا، الذي فاز بالجائزة مرتين، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين نيلا للوصافة مع الأسطورة الليبيري جورج ويا، بعدما حصلا عليها 4 مرات، فإن نجم منتخب (الأفيال) السابق هو الأكثر فوزا بالمركز الثالث، بعدما حصدها 3 مرات.

ويعتبر المالي فريديريك كانوتيه والجزائري رياض محرز والجابوني بيير إيمريك أوباميانج هم الوحيدون الذين فازوا بالجائزة رغم مولدهم في أوروبا وبالتحديد في فرنسا.

وكان كانوتيه وأوباميانج سبق لهما تمثيل منتخب فرنسا للشباب تحت 21 سنة، قبل أن يمثلا بلديهما فيما بعد.

الكاميرون تتربع على صدارة الدول الأكثر حصدا للجائزة

وتتربع الكاميرون على صدارة قائمة أكثر الدول حصدا لجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما فاز نجومها بالجائزة 11 مرة، متفوقة بفارق كبير على نيجيريا وغانا وكوت ديفوار، التي تقاسمت المركز الثاني، بعدما حصل لاعبوها على الجائزة في 6 مناسبات.

موقف العرب من جائزة الأفضل بأفريقيا

وخلال النسخ السابقة، حصل نجوم الساحرة المستديرة العرب على 11 جائزة، حيث يتواجد المغرب على قمة ترتيب أكثر الدول العربية فوزا بالجائزة، بعدما نالها لاعبوها 4 مرات، بفارق جائزة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه مصر والجزائر، في حين حصلت تونس على الجائزة مرة وحيدة.

وتشترك فرق ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين وأولمبيك مارسيليا الفرنسي في صدارة قائمة أكثر الأندية حصولا على جائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصل لاعبو كل ناد من تلك الأندية الثلاثة على 4 جوائز.

ويتواجد ضمن تلك القائمة 5 أندية عربية حصل لاعبوها على الجائزة مرة وحيدة، هي الأهلي المصري، وغالي معسكر الجزائري، والفتح الرباطي وشباب المحمدية المغربيين، والترجي التونسي.

وكان النجم المالي الراحل ساليف كيتا هو أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا، فيما يعد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، المعار حاليا لجالطة سراي حتى نهاية الموسم الجاري، هو الفائز الأخير بالجائزة، بعدما حصل عليها العام الماضي.

ويقام اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.

ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2024

وينطلق حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا لعام 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024



1- قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News

2- قناة أون تايم سبورت 1

3- قناة الرياضية المغربية 3

4- كما تنقل القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب حفل توزيع جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024.

ويتنافس 5 من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية للحصول على الجائزة المرموقة، بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام الحالي.

ولم يسبق لأي من الخماسي الفوز بالجائزة من قبل، ما يعني انضمام اسم جديد لقائمة أساطير الساحرة المستديرة في القارة السمراء، الذين دونوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات المتوجين بالجائزة.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، التي أعلن عنها كاف يوم الخميس الماضي، سيمون أدينجرا، جناح منتخب كوت ديفوار وبرايتون، وسيرهو جيراسي، مهاجم غينيا وبوروسيا دورتموند، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان.

كما يتواجد في القائمة أيضا النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتالانتا، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.